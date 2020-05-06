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كل ما تريد معرفته عن محور "خزان أسوان"

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:58 م
بوابة الفجر
سالم أحمد سالم
بديلًا عن خزان أسوان، هذا هو العنوان المناسب لـ"محور خزان أسوان الجديد"، والذي يتم العمل فيه، بعد إفادة تقارير بأن العمر الافتراضي لكوبري خزان أسوان الحالي انتهي، حيث تتطلب صيانته، أموالًا كثيرة، ويحتاج إلى صيانة جسيمة، ما جعله لا يستوعب الحركة المرورية المرتفعة، وكان يمنع مرور النقل الثقيل عليه، ما أدى للتفكير في إنشاء محور مروري بديل يبعد شمالًا بمسافة 300 متر عن خزان أسوان، بطول 5 كيلو و400 متر، منها 2 كيلو و100 متر لكوبري النيل بتكلفة ملياري جنيه.

مشروع محور خزان أسوان، يتكون من 2 كوبري، الأول على الطريق الصحراوي الغربي، والثاني في النيل مرورا بأعلى طريق خزان أسوان ثم المنزل في طريق فيلة، حيث سيستوعب الحركة المروية للمتجه لمطار أسوان ولطريق (أسوان- أبو سمبل)، والحدود السودانية والربط مع محور (القاهرة - كيب تاون)، كما يربط القرى الموجودة في غرب أسوان وقرى النوبة وجامعة جنوب الوادي والسد العالي مع مدينة أسوان السياحية وطريق (أسوان – بارنيس).

وتحت شعار “حل المشكلات”، فإن محور خزان أسوان؛ سيحل المشكلات التي كانت تعاني منها شبكة المرافق في أسوان، ولا سيما مرور النقل الثقيل داخلها، موضحا أنّ كوبري بديل خزان أسوان مصمم لمرور النقل الثقيل، ويتكون من 3 حارات في كل اتجاه.

والمحور الذى يُعد بديلًا لخزان أسوان، ويُساهم فى نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للمحافظة على الخزان وإطالة عمره، يبلغ تكلفته 2 مليار جنيه، وطوله 4.5 كيلو متر، وعرضه 30 مترًا، ويتكون من 3 حارات فى كل اتجاه.

وجار إنشاء محورين آخرين على النيل في أسوان، أحدهما محور دراو على بعد 40 كيلو من بداية الطريق الصحراوي الغربي بتكلفة مليار و356 مليون، والمقرر الانتهاء منه في 31 ديسمبر 2021، والمحور الثاني "كلابشة" بطول 23 كم بنسبة تنفيذ 86% وينتهي العمل به 30 يونيو 2020.   

من جانبه، قال المهندس عيد سعيد، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة العاشرة بالهيئة العامة للطرق والكباري، إنّ كوبري بديل خزان أسوان أحد محاور النيل الجاري إنشاؤها في محافظة أسوان، لافتا إلى أنّ المحافظة تحظى باهتمام شديد من وزارة النقل، إذ يتم تنفيذ 3 محاور على النيل بأسوان وحدها.

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