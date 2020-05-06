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أولومبياكوس يخطط لخطف "بن شرقي" من الزمالك

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
محمد الصو
أفادت تقارير صحفية يونانية، عن دخول نادي أولومبياكوس اليوناني، في مفاوضات مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت التقارير، أن النادي اليوناني يخطط للتعاقد مع المغربي أشرف بنشرقي مهاجم الزمالك المصري، لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد.

وتابعت: "النادي اليوناني سيقوم بإرسال خطابًا رسميًا إلى الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة، للاستفسار عن القيمة المالية للبالغ من العمر 25 سنة تمهيدا للتعاقد معه.

واختتمت: "أولومبياكوس يسعى إلى تعزيز خط هجومه الموسم المقبل، وسط محاولات من الإدارة البيضاء للحفاظ على اللاعب وعدم رحيله".

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