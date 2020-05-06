"الغذاء العالمي" يشيد بجهود الإمارات لمواجهة فيروس كورونا

ثمن المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، ديفيد بيزلي، جهود الإمارات ومساعدتها المجتمع الدولي في التصدي لآثار جائحة كورونا (كوفيد – 19).

وقال ديفيد بيزلي في تغريدة على تويتر: "تثبت ⁧‫الإمارات⁩ ريادتها في التصدي للأزمات العالمية، خصوصاً في ظل جائحة كورونا".

وأضاف: "الجسر الجوي الجديد من ⁧‫دبي⁩ سيساعد المجتمع الدولي على سرعة الاستجابة كما سيساعدنا على إنقاذ الكثير من الأرواح. شكرا للإمارات على هذه الشراكة المهمة".

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تأييدها للبيان الوزاري الصادر عن منظمة التجارة العالمية بشأن الإجراءات ذات الصلة بالتجارة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





ويحث البيان الوزاري الصادر عن المنظمة على التزام الدول بقواعد النظام التجاري متعدد الأطراف والتأكيد على الدور الحيوي للمنظمة في رصد ومراقبة الإجراءات ذات الصلة بالتجارة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتشجيع الدول على إخطار المنظمة بشكل منتظم عن كافة الإجراءات ذات الصلة التي تعتمدها.





كما يدعو البيان الوزاري الدول الأعضاء إلى مراعاة مبادئ الشفافية والانفتاح وعدم التمييز، وأن تكون أي تدابير تجارية متخذة قابلة للتنبؤ، لكي تكون الاستجابة لحالة الطوارئ منسجمة مع جهود التنسيق الدولي من أجل التخفيف من الآثار السلبية للأزمة على المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، خاصة في البلدان النامية والأقل نمواً.