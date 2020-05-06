الأهلي يحسم موقفه من عودة ناصر ماهر وصلاح محسن

حسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، موقفه من استعادة الثنائي ناصر ماهر و صلاح محسن، والمعارين إلى صفوف سموحة، حتى نهاية الموسم الجاري.

واستقر فايلر، على عودة صلاح محسن لقيادة هجوم الفريق، في ظل رغبته لتدعيم هذا المركز وسط تراجع من مروان محسن، واقتراب وليد أزارو من الرحيل النهائي.

بينما قرر تحفظ فايلر على عودة ناصر ماهر بالوقت الخالي، مفضلًا بقائه لمدة جديدة داخل النادي السكندري، من أجل كسب المزيد من الخبرات.

ويسعى المدير الفني، لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد من أجل رغبته في المنافسة على الألقاب المحلية والإفريقية، والعودة للفوز بدوري أبطال إفريقيا.