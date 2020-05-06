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حالات الشفاء بأريانة ترتفع إلى 68 حالة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
أعلن عبد اللطيف الجامعي المدير الجهوي للصحة باريانة، أن عدد حالات الشفاء التام من فيروس « كورونا » المستجد بولاية اريانة، قد ارتفع الى 68 حالة.

واعتبر الجامعي في تصريح لـ'وات'، أن حالات الشفاء التام من وباء "كوفيد-19" المسجلة بالجهة، "مطمئنة للغاية"، حيث تم اخضاع جميعها للعديد من التحاليل والتأكد بصفة قطعية من خلوها من الفيروس.

كما أشار إلى "أن عدد الإصابات المؤكدة بولاية اريانة بفيروس « كورونا » المستجد لم يتغير منذ يومين واستقر في حدود 99 اصابة الى حد الان".

وبخصوص التحاليل السريعة التي أقرّها المرصد الوطني للأمراض المستجدة والسارية بإقليم تونس الكبرى وولاية قبلي، قال الجامعي أن "التحاليل التي تم إجراؤها بولاية اريانة / منطقة سكرة تحديدا/ وتشمل نحو 250 تحليلا كانت جميعها سلبية".

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