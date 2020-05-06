Advertisements

زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب منطقة كيبولايوان بإندونيسيا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:56 م
بوابة الفجر
وكالات
ضرب زلزال بقوة 6.9 درجة، اليوم الأربعاء، منطقة كيبولايوان بإندونيسيا، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".

ويذكر أن أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ان زلزالا بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر ضرب اندونيسيا. وقع الزلزال على عمق 29 كيلومترا وعلى بعد 84.5 كيلومترا إلى الشمال الغربي من مدينة ترناته.

ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا أو تسجيل خسائر مادية بسبب الزلزال. ولم تعلن عن المد البحري تسونامي.

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منطقة كيبولايوان زلزال اندونسيا 5

أخبار تهمك

أول تعليق من الحكومة على فرض رسم التنمية وأسعار البنزين

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة ممرضة بـ"كورونا" في مستشفى جامعة طنطا

منذ ساعة و 19 دقيقة

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

منذ يوم

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

منذ حوالي 19 ساعة

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يخطف صفقة كبرى من الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| خطة محكمة وقرارات مهمة من "التعليم" بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

منذ حوالي 4 ساعات

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير يكشف كواليس الأزمة التي فجرها برنامج "رامز مجنون رسمي" في الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

الأهلي يحاول الحفاظ على نجمه من أيادي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. قرار من القضاء الإداري بشأن برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

زلزال بقوة 8.2 ريختر يضرب جزر فيجي

هزتان أرضيتان تضربان أندونيسيا خلال 5 دقائق فقط

زلزال بقوة 6.9 ريختر يضرب نيوزيلندا

زلزال عنيف بقوة 6.1 ريختر يضرب إندونيسيا

عاجل.. زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب وسط إندونيسيا

للمرة الثانية.. زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر يضرب إندونيسيا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:05 م

عاجل.. وفاة ممرضة بـ"كورونا" في مستشفى جامعة طنطا

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

01:50 م

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

08:17 ص

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

08:31 م

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

10:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة