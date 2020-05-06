"الأمم المتحدة" تطلق مبادرة لمواجهة الآثار الاقتصادية لكورونا بالأردن

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن بالشراكة مع جمعية العون الصحي مبادرة لدعم المشروعات الريادية المجتمعية بهدف مواجهة آثار جائحة كورونا.





وقال البرنامج في بيان صحفي، اليوم الاربعاء، إن هذه المبادرة تأتي استجابة مباشرة للآثار الاقتصادية والتدابير التي نفذتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا وزيادة قابلية المجتمعات في التعامل مع الآثار الاقتصادية عبر الريادة والتطوع، ضمن مبادرة "قلب عمان" التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تقدم الدعم للمشروعات ذات التأثير الإيجابي المباشر على العاصمة.





وبحسب البيان، سيدعم البرنامج والجمعية خلال المرحلة الأولى من المشروع، المبتكرين من أصحاب الأفكار الواعدة المتعلقة بدعم ايجاد حلول لما بعد تحديات كوفيد19 ومساعدتهم على تحويل أفكارهم التجارية إلى شركات ناشئة ناجحة.





وسيشارك خمسون متطوعًا -من بينهم سوريون- على مدى خمسة أسابيع في الأنشطة التطوعية التي تتعلق بالوقاية من فيروس كورونا داخل مجتمعاتهم، بالإضافة إلى أنشطة لرفع الوعي الصحي لدى المرضى الذين ينتظرون في المستشفيات العامة أو الأماكن العامة شرقي عمان ووسط البلد.





وقال رئيس ومؤسس منظمة العون الصحي الاردنية الدولية الدكتور يعرب العجلوني "نتطلع في هذا المشروع لتمكين الشباب والنساء من مساعدة مجتمعاتهم في تقديم التوعية وتعزيز الممارسات الصحية في التصدي لفيروس كورونا".





وسيقوم المتطوعون برسم خطوط أو ملصقات لتشجيع ثقافة الوقوف في الدور أمام البنوك والأسواق والمخابز، وتوزيع عينات من منتجات النظافة الشخصية ومعدات الحماية للمجتمعات المحلية وتدريب المواطنين على استخدامها بالشكل الأمثل.





وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى، سيشارك المتطوعون في جلسة تدريبية رقمية أو شخصية من قبل متخصصين في مجال ريادة الأعمال حول كيفية إنشاء نماذج لأعمالهم، بعد ذلك يجري اختيار نحو 20 مشاركًا لتأسيس الشركات الناشئة الخاصة بهم في المرحلة الثانية، والتي تتضمن دعم المبتكرين في التحول إلى رواد أعمال عبر تزويدهم بالمهارات والموارد والتدريب والتشبيك والتمويل اللازمين.