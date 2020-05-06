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ابن دينا الشربيني في مسلسل "لعبة النسيان": نفسي أمثل مع عادل إمام وتامر حسني

الأربعاء 06/مايو/2020 - 05:11 م
لعبة النسيان
لعبة النسيان
نور طلعت
بموهبته الكبيرة وأدائه التمثيلي الرائع وبملامحه البريئة استطاع الطفل آدم وهدان، والذي يجسد شخصية"يحيى" دور ابن الفنانة دينا الشربيني في مسلسلها الرمضاني "لعبة النسيان" أن يخطف قلوب المشاهدين جميعًا،  رغم صغر سنه والذي يبلغ من العمر سبع سنوات فقط.

قالت دكتورة أمنية والده الطفل في تصريح خاص ل"الفجر الفني" آدم يحب الفنانة دينا الشربيني، جدًا فدائمًا تجلس معه وتساعده قبل تصوير مشاهده الخاصة وتهتم بكل تفاصيله، فالحقيقة هي متواضعة جدًا وجميله من الداخل والخارج تستحق الحب والاحترام من الجميع".


واستكملت قائلة،:"آدم يتمنى أن يُمثل مع الزعيم عادل إمام، ومع الفنان تامر حسني فهو يعشق حسني جدًا، ويتميز آدم بخفة ظله فهو يحبهما كثيرًا".


وأضافت،:"آدم يعزف على البيانو، في المدرسة، ويحب الغناء، ويمارس "التنس" و"كرة القدم".

يذكر أن "لعبة النسيان" من سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، على قاسم، رجاء الجداوي.

وقدم آدم وهدان، عدد من الأعمال الفنية، حيث شارك في فيلم خلاويص، ومسلسل عزمي وأشجان، وفيلم نادي الرجال السري، ومسلسل كلبش الجزء الثالث، ومسلسل لآخر نفس، وفيلم"عيش حياتك".

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