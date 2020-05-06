خسائر "فيات كرايسلر" تتخطى حاجز الـ 1.7 مليار يورو في ثلاثة أشهر

قامت شركة فيات كرايسلر لصناعة السيارات، أمس الثلاثاء الموافق 5/6/2020، بالإعلان عن تسجيل خسائر بقيمة 1.7 مليار يورو أي ما يعادل (1.8 مليار دولار) خلال الربع الأول، وأرجعت ذلك إلى تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وقالت فيات كرايسلر إنه على الرغم من هذا الظرف غير المتوقع وغير المسبوق، إلا أن اندماجها مع شركة "بي إس إيه" الفرنسية مازال قائمًا، مؤكدة التزامها بإتمام الصفقة بحلول نهاية هذا العام أو مطلع عام 2021.





وقد تراجعت عائدات الشركة بنسبة 16% لتصل إلى 20.6 مليار يورو مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، كما انخفضت المبيعات بنسبة 21% لتصل إلى 818 ألف وحدة.





وانخفضت الايرادات قبل حساب الضرائب والفائدة، لتسجل 52 مليون يورو، مقارنة بـ2.1 مليار يورو خلال الربع السابق.





وكان قطاع السيارات قد تضرر بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث انهارت المبيعات، وتوقفت الصناعة بسبب إجراءات الاغلاق، وبدا هذا واضحًا في إيطاليا، أحد أبرز أسواق فيات كرايسلر.



