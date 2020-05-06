لأول مرة.. محافظة لحج اليمنية تسجل 3 إصابات بـ كورونا ووفاة واحدة

ويذكر أن سجلت وزارة الصحة اليمنية، الثلاثاء، 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 21 والوفيات إلى 3.

وقد اوضحت منظمة الصحة العالمية، أنه هناك 108 لقاح محتمل لـ Covid-19 قيد التطوير في جميع أنحاء العالم، وفقًا للوثائق المنشورة على موقعها على الإنترنت. وقد تمت الموافقة على ثمانية لقاحات محتملة للتجارب السريرية.





كانت تجربة المعاهد الوطنية للصحة (NIH) في الولايات المتحدة هي الأولى التي بدأت الاختبار على البشر في 16 مارس.





توجد مجموعات من جميع أنحاء العالم في التقييم قبل السريري، بما في ذلك جامعة طوكيو، وجامعة تولين، وجامعة ألبرتا، وجامعة بيتسبرغ. وإجمالًا، يبلغ مجموعهم 100 مجموعة، ارتفاعًا من 96 في 30 أبريل، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.