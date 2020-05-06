ماكينة أهداف لا تتوقف.. ماذا قدم المهاجم السوري "عمر السومة" خلال مشواره الكروي؟ (أرقام)

يعد السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة السعودي واحد من أفضل الهدافين على الساحة الكروية العربية، حيث قدم عروضا قوية رفقة الفريق الأهلاوي ومنتخب سوريا خلال الفترة الم

اضية، وسجل العديد من الأهداف الحاسمة، حتي احتل المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري السعودي هذا الموسم قبل توقفه بسبب فيروس كورونا المستجد.





وارتبط "السومة" في وقت سابق بالانتقال لصفوف النادي الاهلي المصري، بعدما أكدت تقارير صحفية إهتمام مسئولي القلعة الحمراء بالحصول على خدماته لتدعيم خط هجوم الفريق، ولكن سرعان ما توقفت الصفقة بسبب المقابل المالي الضخم للصفقة والراتب الكبير الذي يحصل عليه اللاعب بالإضافة لتقدم سن المهاجم السوري والذي تجاوز عامه الـ31.





ويستعرض " الفجر الرياضي " أبرز أرقام عمر السومة مع الأندية التي لعب لها ومنتخب سوريا:-



ولد عمر السومة في 23 مارس 1989 بقرية "دير الزور" في سوريا، ويبلغ عمره 31 عامًا، مشواره مع الساحرة المستديرة بدأ مع نادي الفتوة السوري عام 2001، وكان عمره 12 عامًا، وسرعان ما لفت الأنظار إليه بفضل موهبته الكروية وقدراته التهديفية، ليتم تصعيده للفريق الأول وساهم في تتويج فريقه بلقب دوري الدرجة الثانية السوري موسم 2009 – 2010، وسجل 22 هدفًا مع الفريق خلال 39 مباراة.





انتقل عمر السومة للاحتراف في صفوف القادسية الكويتي عام 2011 بعد توقف النشاط الكروي في سوريا بسبب ظروف الحرب، ولعب معه 3سنوات تحديدًا حتي عام 2014، وشارك مع الفريق في 68 مباراة وسجل 43 هدفًا، وحقق معه بطولة الدوري الكويتي "مرتين"، وكأس الأمير، وكأس ولي العهد "مرتين"، وكأس السوبر "مرتين".





تعاقد نادي الأهلي السعودي مع عمر السومة عام 2014 في صفقة قياسية بلغت قيمتها 2 مليون يورو، وخاض مع بطل السعودية 172 مباراة في مختلف البطولات، وسجل 159 هدفًا، وصنع 21 هدفًا، في اجمالي دقائق لعب (14346 دقيقة لعب فعلية).





حقق نجم سوريا عدة بطولات مع الأهلي أبرزها، لقب الدوري السعودي، وكأس ولي العهد، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، كما حصل على لقب هداف الدوري السعودي في 3 مواسم 2014 / 2015، 2015 / 2016، 2016 / 2017، كما حصل على جائزة أفضل لاعب بالدوري السعودي "مرة وحيدة"، ولاعب العام في الأهلي موسم 2015 / 2016.





أما مسيرته الدولية مع منتخب سوريا بدأت في أكتوبر 2012، وكان عمره وقتها 23 عامًا و6 أشهر، وحقق مع المنتخب السوري لقب بطولة اتحاد غرب آسيا، ولكن ابتعد بعدها عن المشاركة مع منتخب بلاده لمدة 5 سنوات بسبب رفع ما يعرف بعلم الثورة السورية، وعاد لتشكيلة المنتخب مجددًا عام 2017 وخاض أول مبارياته ضد قطر.