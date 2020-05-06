Advertisements

تعرف على مواعيد عرض مسلسل "بردانة أنا" والقنوات الناقلة له

الأربعاء 06/مايو/2020 - 05:13 م
بردانة انا
بردانة انا
لمياء علي
عرضت قناة Mtv اللبنانية مسلسل بردانة أنا في موسمه الثاني منذ بداية انطلاق الماراثون الرمضاني، وهو من بطولة النجم وسام حنا والنجمة كارين رزق الله والنجم اللبناني بديع بو شقرا.

وحقق العمل نجاحات منقطعة النظير واحتل المركز الثاني من حيث نسبة المشاهدة في لبنان.

وأما عن مواعيد عرضه، فالعرض الأول سيكون في تمام الساعة التاسعة والنصف  بتوقيت السعودية والثامنة ونصف بتوقيت القاهرة.

ومسلسل بردانة أنا يسلط الضوء على قضايا العنف ضد المرأة وهو من كتابة كلوديا مارشيليان وبطولة كارين رزق الله ووسام حنا وبديع بو شقرا وإخراج نديم مهنا.

أخبار تهمك

أول تعليق من الحكومة على فرض رسم التنمية وأسعار البنزين

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحاول الحفاظ على نجمه من أيادي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قرار من القضاء الإداري بشأن برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يخطف صفقة كبرى من الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| خطة محكمة وقرارات مهمة من "التعليم" بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

منذ حوالي 21 ساعة

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة ممرضة بـ"كورونا" في مستشفى جامعة طنطا

منذ ساعة و 18 دقيقة

شوبير يكشف كواليس الأزمة التي فجرها برنامج "رامز مجنون رسمي" في الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:05 م

عاجل.. وفاة ممرضة بـ"كورونا" في مستشفى جامعة طنطا

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

01:50 م

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

08:17 ص

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

08:31 م

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

10:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة