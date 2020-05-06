تعرف على مواعيد عرض مسلسل "بردانة أنا" والقنوات الناقلة له

عرضت قناة Mtv اللبنانية مسلسل بردانة أنا في موسمه الثاني منذ بداية انطلاق الماراثون الرمضاني، وهو من بطولة النجم وسام حنا والنجمة كارين رزق الله والنجم اللبناني بديع بو شقرا.





وحقق العمل نجاحات منقطعة النظير واحتل المركز الثاني من حيث نسبة المشاهدة في لبنان.





وأما عن مواعيد عرضه، فالعرض الأول سيكون في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت السعودية والثامنة ونصف بتوقيت القاهرة.



