إنتهاء الحجر الصحي في بنزرت لـ100 عائد من ليبيا دون تسجيل أي أعراض

أنهى اليوم الأربعاء، 100 شخص من العائدين من التراب الليبي منذ أسبوعين فترة الحجر الصحي الاجباري بالمبيت الجامعي بمنزل عبد الرحمان من معتمدية منزل جميل بولاية بنزرت.





وقد أوضح محمد بن جدو معتمد منزل جميل ورئيس الهيئة المحلية لمكافحة فيروس « كورونا » المستجد في تصريح لـ'وات'، أن الأشخاص المشار إليهم هم أصيلو ولايات المهدية والقيروان وبنزرت، وقد تولّت مصالح الادارة الجهوية للصحة فحصهم جميعا، قبل تمكينهم من شهادة تثبت إنهاءهم فترة الحجر الالزامي، وتؤكد سلامتهم من اي عدوى لفيروس « كورونا » المستجد.





وأضاف أنه تحت اشراف رئيس الهيئة الجهوية لمكافحة فيروس كورونا والي بنزرت محمد قويدر، تم توفير حافلتين تابعتين للشركة الجهوية لنقل المسافرين ببنزرت لنقل الاشخاص أصيلي ولايتي القيروان والمهدية واعادتهم إلى جهاتهم، فيما تم تنسيق الجهود لاعادة الاشخاص من اصيلي الجهة إلى منازلهم، على غرار بلدية غزالة التي وفّرت سيارة خاصة لابناء المنطقة.





يذكر أن الدفعة الاولى من العائدين من التراب الليبي، الذين تم توجيههم لقضاء فترة الحجر الصحي الاجباري بالجهة وعددهم 8 اشخاص، كانوا أنهو بدورهم أمس فترة الحجر الإجباري بمضيف الرمال، أين قضو 14 يوما دون تسجيل أي أعراض مرضية لديهم.