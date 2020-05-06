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مرتجي: الخطيب صاحب كلمة الفصل في التعاقد مع فايلر

الأربعاء 06/مايو/2020 - 05:17 م
بوابة الفجر
علي نبوي
قال المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أنه حرص على استشارة الكثيريين من أجل جمع معلومات عن مدرب الاهلي الجديد قبل التعاقد مع رينيه فايلر .

وأضاف في تصريحات إذاعية عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة :"نجحت في التوصل إلى النجم البرتغالي نونو جوميش والذى قام استطلع بدوره رأي الداهية البرتغالي جوزيه مورينيو بشأن أكثر من مدرب مُرشح للأهلي ومنهم رينيه فايلر".

وتابع مرتجي بأنه من ضمن نصائح جوزيه مورينيو الهامة التعاقد مع مدرب ليس صاحب اسم كبير لأن هذه النوعية من المدربين حققت نجاحات كثيرة ولديها "تشبّع" لذا من الأفضل البحث عن مدرب "جعان" بطولات.

وأوضح عضو مجلس الأهلي أنه عندما سافر برفقة أمير توفيق مدير التعاقد بالأهلي للتعاقد مع مدرب جديد لخلافة مارتن لاسارتي كان على وشك التعاقد مع مدرب أجنبي لكنه الأخير تراجع عن التعاقد.

وزاد : تحدث معي الكابتن الخطيب وقال لي ..ستسافر غداً برفقة أمير توفيق إلى ألمانيا من أجل التعاقد مع مدرب أجنبي ..دون أن يكون لدّى أي تفاصيل".

وواصل :"في ألمانيا جلسنا مع مدرب وتحدثنا في أمور كثيرة وكان قاب قوسين أو أدنى من الموافقة على عرض الأهلي لكنه تراجع في موقفه في اليوم التالي لنجد أنفسنا نبدأ من الصفر في رحلة البحث عن مدرب".

واستطرد : تلقينا سيرة ذاتية لثلاثة مدربين ..جلسنا مع الأول ثم مع فايلر وأخيراً مع مدرب ثالث صربي عبر "فيديوكونفرانس" وتحدثنا مع فايلر 3 مرات كانت المرة الأولى مدتها 4 ساعات ولا أنكر أنني كنت سعيد للغاية بهدوء وثقة وشخصية فايلر وهذا ما نقلته للكابتن الخطيب.

وبعد الاتفاق على جميع التفاصيل تم التعاقد مع فايلر الذى شعرت من أول مقابلة أنه يُناسب شخصية الأهلي ولم نخشي من هجوم البعض على ذا الأختيار بدعوى أنه مدرب مغمور لأننا في النادي كنا نبحث عن مقومات كثيرة وجدناها في فايلر وهو ما أكدته لجنة الكرة والكابتن محمود الخطيب الذى كان صاحب القول الفصل في هذا الاختيار".

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