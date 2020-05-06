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البورصات الخليجية تتراجع مع شكوك حول إعادة الفتح الاقتصادي

الأربعاء 06/مايو/2020 - 05:25 م
البورصات الخليجية
البورصات الخليجية
 أغلقت معظم بورصات الخليج على هبوط يوم الأربعاء وسط شكوك حيال تخفيف إجراءات العزل بسبب فيروس كورونا فيما تلقي التوترات المحتدمة بين الولايات المتحدة والصين بظلالها على أسواق الأسهم العالمية.

رجل سعودي يقف أمام شاشة تعرض أسعار أسهم في الرياض يوم 15 مارس آذار 2020. تصوير: أحمد يسري - رويترز.
وواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على الصين وحث بكين على التعامل بشفافية مع ما تعرفه عن منشأ فيروس كورونا الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية في أواخر العام الماضي.

ونزل مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي 0.8 بالمئة، وفقد سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة، اثنين بالمئة وهبط سهم مصرف الراجحي 0.7 بالمئة.

ويوم الثلاثاء، أكدت موديز على تصنيف جميع البنوك السعودية ولكنها غيرت النظرة المستقبلية إلى سلبية.

وكسب سهم ثوب الأصيل لصناعة الملابس 3.3 بالمئة بعد توقيع عقد إمدادات طبية بقيمة 97.5 مليون ريال (25.97 مليون دولار).

في غضون ذلك، ذكرت رويترز نقلا عن مصادر بقطاع النفط ومحللين قولهم إن من المتوقع أن تنخفض صادرات النفط السعودية في مايو أيار إلى نحو ستة ملايين برميل يوميا، وهو أدنى مستوى في نحو عقد، ومن المرجح أن يتراجع إنتاج التكرير المحلي مع تضرر الطلب من أزمة فيروس كورونا.

وفي دبي، نزل المؤشر الرئيسي 0.7 بالمئة وفقد سهم إعمار العقارية القيادي 2.3 بالمئة في حين هوى سهم العربية للطيران 3.7 بالمئة.

وقال متحدث باسم شركة الطيران الوحيدة المدرجة في الإمارات إنها استغنت عن 57 موظفا بسبب توقف الرحلات جراء فيروس كورونا.

وتراجع مؤشر أبوظبي اثنين بالمئة بفعل هبوط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصارف البلاد، 2.8 بالمئة وسهم مجموعة اتصالات 2.4 بالمئة.

وفي قطر، فقد المؤشر 0.5 بالمئة متضررا من خسارة سهم مصرف قطر الإسلامي 1.9 بالمئة.

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