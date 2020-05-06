الزمالك يحسم مصير "بن شرقي" من الرحيل

حسم مسؤولي نادي الزمالك مصير المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق الأول، من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وتلقى بن شرقي عروضا بالجملة من بعض وكلاء اللاعبين وشركات التسويق وبالتحديد من تركيا وفرنسا، وكان أخر تلك العرض عرض من نادي أولمبياكوس اليوناني





وقال مصدر بنادي الزمالك أن فكرة رحيل المغربي بن شرقي عن صفوف الأبيض خلال الميركاتو الصيفي المقبل مرفوضة تمامًا، نظرًا لأهمية اللاعب للفريق، بالإضافة إلى رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير لفني للفريق الأبيض الاستغناء عنه.



