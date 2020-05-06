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الخزانة الأمريكية تستعد لإصدار سندات لمدة 20 عام

الأربعاء 06/مايو/2020 - 06:35 م
بوابة الفجر
قالت وزارة الخزانة في بيان صادر اليوم الأربعاء، إنها ستقدم سندات كوبون لمدة 20 عامًا في مزاد في20 مايو  الجاري على أن يكون حجم الطرح الأولي للسندات 20 مليار دولار.

وتتوقع وزارة الخزانة إعادة إصدار سندات لمدة 20 عامًا في كل من الشهرين المقبلين بمبلغ 17 مليار دولار لكل مزاد، لتجمع هذه الأوراق المالية مبلغًا إضافيًا قدره 54 مليار دولار نقدًا خلال الربع.

يأتي هذا الإعلان بعد يومين فقط من إعلان وزارة الخزانة أنها تتوقع اقتراضًا قياسيًا بقيمة 3 تريليونات دولار في الربع الثاني لدفع تكاليف مكافحة فيروس كورونا.

ومن جانبه، قال "برايان سميث" مساعد وزير الخزانة في البيان: "احتياجات الخزانة للاقتراض زادت بشكل كبير نتيجة استجابة الحكومة الفيدرالية لتفشي كورونا، وخلال الربع التالي من المرجح أن يظل الرصيد النقدي للخزانة مرتفعاً حيث نسعى إلى الحفاظ على السيولة الحكيمة في ضوء حجم التدفقات الخارجية المتعلقة بالفيروس وعدم اليقين".

ويعد الإصدار الجديد لسندات لمدة 20 عامًا جزءًا من حركة تمويل أكبر للديون التي يحق موعد استحقاقها في وقت لاحق من الشهر الجاري حيث تقدم الخزانة 96 مليار دولار في مزادات هذا الشهر لسندات لمدة 3 و 10 و30 عاماً وستبلغ المبيعات على التوالي 42 مليار دولار و 32 مليار دولار و 22 مليار دولار.

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