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تعليق ناري من كيكي سيتين على تصريحات حارس ريال مدريد

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:34 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

حرص كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، على الرد على تصريحات البلجيكي كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني بشأن لقب الدوري الإسباني.

 

وكان كورتوا قد أكد في تصريحات اليوم، انه ليس عادلا تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني.

 

وأكد سيتين في مؤتمر عبر الفيديو نظمه النادي أنه يريد استئناف البطولات إذا كان ذلك ممكنًا.

 

ورد سيتين على تصريحات كورتوا قائلا: "لا أريد الفوز باللقب بهذه الطريقة، من المنطقي أن يبقى جدول الدوري كما هو (إذا لم يكن بالإمكان استكمال الموسم)".

 

وتابع: "الحقيقة هي أن الجميع يرغبون في إنهاء الموسم والفوز به في جميع المباريات المتبقية، مثل دوري أبطال أوروبا".

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