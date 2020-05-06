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تصدر الفنان عبد الله بالخير تريند "جوجل" قبل انتهاء حلقته في "رامز مجنون رسمي"

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:41 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
مي مرسي
تصدر الفنان الإماراتي تريند محرك البحث الشهير "جوجل" وذالك قبل انتهاء حلقته في "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.

برنامج "رامز مجنون رسمي" تقوم فيه الإعلامية أروى بإقناع الضيف بأنه برنامج يسمى "كرسي الحقيقة" والذي يمر بثلاث فقرات وهما "الوش التاني"،"الثبات الانفعالي"،"ضبط النفس" ويجيب فيه الضيف على بعض الأسئلة الجريئة.

وقدم رامز جلال سلسلة من برامج المقالب في السنوات السابقة وكان أبرزها "رامز واكل الجو"،"رامز ثعلب الصحراء"،"رامز قرش البحر" وينتظر الجمهور فكرته الجديدة والمختلفة في كل عام.

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عبد الله بالخير رامز مجنون رسمي رامز جلال تريند جوجل الثبات الانفعالي

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