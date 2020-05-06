مسلسلات رمضان2020.. الحلقة 14 مسلسل جمع سالم في هذه الأوقات

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تخوض الفنانة زينة، السباق الرمضاني الحالي2020 بمسلسل "جمع سالم"، الذي يعرض يوميًا طوال شهر رمضان المبارك.







مواعيد عرض الحلقة 14 مسلسل "جمع سالم"







تعرض الحلقة 14 من المسلسل على قناة "النهار" الساعة 9 ونصف مسًاء.







وعلى قناة صدى البلد الساعة 11 مسًاء، والإعادة الساعة 4 عصرًا، والإعادة الثانية الساعة 7 مسًاء.





وعلى قناة "صدى البلد دراما" الساعة 3 عصرًا، والإعادة الثانية 1 ظهرًا.







قصة مسلسل جمع سالم







تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي درامي حول قضية التبني والعلاقات الأسرية.







أبطال مسلسل "جمع سالم"







يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة زينة وريم البارودي ومحمد شاهين وسلوى خطاب ودلال عبدالعزيز وسامح الصريطي وميدو عادل ومحمد علاء وملك قورة وهاجر الشرنوبي.