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سهر الصايغ تتخلى عن ميدو عادل من أجل هيثم شاكر

الأربعاء 06/مايو/2020 - 06:27 م
حب عمري
حب عمري
نور طلعت
قدمت الفنانة سهر الصايغ، استقالتها للفنان ميدو عادل وتركت العمل بشركته جاء ذلك ضمن أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل"حب عمري".

عادت من جديد الفنانة سهر الصايغ لخطيبها الفنان هيثم شاكر، وذلك عقب مشاكل حدثت بينهما في الحلقات السابقة، كما طلب هيثم شاكر من الممثل أحمد كرارة، أن يعمل معه في شركته بعدما ترك العمل أيضًا بشركة ميدو عادل.

مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، من إنتاج شركة "جولد ميديا.

"حب عمري" من بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

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