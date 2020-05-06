تركيا تسجل 64 وفاة جديدة بفيروس كورونا

ويذكر أن نقلت صحيفة تركية، عن ايتون تشيراي رئيس سياسات الامن القومي في الحزب القومي، قوله إن هناك 600 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا مشتبه فيهم في البلاد لكن الوزارة لا تريد الكشف عنها





وأكدت الصحيفة التركية، أن يصبح ما لا يقل عن 3 ملايين شخص عاطلين عن العمل في الأشهر المقبلة بسبب أزمة كورونا، مشيرة إلى ارتفاع عدد العاطلين إلى 750 ألف في عام 2017، وبحلول عام 2019 ارتفع إلى أكثر من مليون شخص، أو واحد من كل أربعة أشخاص عاطلين عن العمل.