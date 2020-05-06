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تركيا تسجل 64 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 06:13 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأربعاء، تسجيل 64 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 3584.

ويذكر أن نقلت صحيفة تركية، عن ايتون تشيراي رئيس سياسات الامن القومي في الحزب القومي، قوله إن هناك 600 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا مشتبه فيهم في البلاد لكن الوزارة لا تريد الكشف عنها

 
وأكدت الصحيفة التركية، أن يصبح ما لا يقل عن 3 ملايين شخص عاطلين عن العمل في الأشهر المقبلة بسبب أزمة كورونا، مشيرة إلى ارتفاع عدد العاطلين إلى  750 ألف في عام 2017، وبحلول عام 2019 ارتفع إلى أكثر من مليون شخص، أو واحد من كل أربعة أشخاص عاطلين عن العمل.

ورجحت الصحيفة التركية، أنه سيتم تسريح ملايين الموظفين ودعمهم بدفعات شهرية حكومية بقيمة 1170 ليرة (170 دولارًا) للعمال في إجازة غير مدفوعة.

ومن جانبه، قال الباحث محمد ربيع الديهي، المتخصص في الشأن التركي، إن المعارضة التركية قامت بدور كبير في أزمة كورونا، وكان لها دور كثير من الفضل في كشف الملفات التي دائمًا ما تعمد النظام التركي عدم التصريح بها، من بينها تقارير عن وضع المنظومة الصحية في تركيا، وتصريحات حول أعداد المصابين الحقيقيين، والكشف عن تمييز النظام التركي لبعض الأشخاص وتقديم الخدمات الصحية في مواجهة كورونا لبعض الأشخاص فقط.

 

وأضاف "الديهي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن أحد نواب المعارضة في البرلمان التركي تحدث عن أن عدد الإصابات بكورونا داخل تركيا تجاوز 40 مليون وهو رقم خطير حال كان صحيح، في حين ان النظام يعلن أرقام غير دقيقة تدور حول مئات الآلاف.

 

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