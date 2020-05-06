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مسلسل الفتوة الحلقة 13.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 06:19 م
مسلسل الفتوة
مسلسل الفتوة
مسلسل الفتوة الحلقة 13.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة، تصدر مسلسل الفتوة الحلقة 13 تريند جوجل، وهذا بعد أحداث لمسلسل المثيرة والشيقة للغاية، حيث نال المسلسل منذ بداية انطلاقه وحتى الان نجاحا جماهيريا عريضا.

أبطال مسلسل الفتوة الحلقة 13
المسلسل من بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، سمر مرسي، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغني، خالد كمال، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي.

مواعيد عرض الفتوة الحلقة 13
يذاع مسلسل الفتوة الحلقه 13 عبر قناة الحياة الحمراء في تمام الـ12 مساءً ويعاد في الـ4 عصر اليوم التالي، وعن تردد قناة الحياة الحمراء رمضان 2020، إليكم التالي

– القمر الصناعي: نايل سات

– التردد: 12206

– معامل الترميز: 27500

– الاستقطاب: عمودي

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