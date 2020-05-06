مشاهدة مسلسل رجالة البيت الحلقة 13 | تعرف على مواعيد العرض والقنوات الناقلة

يذاع مسلسل رجالة البيت الحلقة 13 اليوم الأربعاء الموافق الـ6 من مايو 2020، وهو العمل الدرامي لكوميدي الخفيف الذي نال إعجاب الكثيرين من المتابعين نظرا للقالب الطريف الذي يقدمه هذا العمل، خلال رمضان المبارك.





مسلسل رجالة البيت الحلقة 13





ويدور مسلسل رجالة البيت الحلقة 13 في قالب يتكون من مجموعة من الأحداث المتنوعة في قالب منفصل متصل يقدمه النجمان أكرم حسني والكوميديان أحمد فهمي ما يضفي على العمل "الحس الفكاهي" نظرًا لما يتمتع به أبطال العمل وخفة دمهما.





تفاصيل مسلسل رجالة البيت الحلقة 13





دار العرض السابق لـ مسلسل رجالة البيت الحلقة 13 حول متسول قابله بومبا وتيمون في إشارة أحد الشوارع بالصدفة، ليقوم بالدعاء عليهما وتستجاب دعوته ما سبب حالة من الخوف لهما.





أحداث مسلسل رجالة البيت الحلقة 13





حاول بومبا وتيمون البحث عن هذا المتسول قبل عرض مسلسل رجالة البيت الحلقة 13 من أجل إعطائه أي شيء ومساعدته لإنهاء الأشياء التي حدثت لهما من بعد ما التقيا به في إشارة مرور ورفضوا إعطائه أي شيء فدعى عليهما.





المشاركون في رجالة البيت الحلقة 13





اكتشف أبطال مسلسل رجالة البيت الحلقة 13 أن المتسول مستجاب الدعاء يذلكواصلوا البحث عنه للاستفادة منه وطلب الدعاء لهما، حتى يتبدل حالهما إلى الأفضل بدلًا من الحالة السيئة التي يعيشون فيها منذ أن رفضوا مساعدته.





أحداث مسلسل رجالة البيت الحلقة 13





وجدا بومبا وتيمو الشحات "جمعة" ليدعي له أكرم حسني بالصحة والرزق وأن يعود ليسير على قدميه ويرزقه الله برزق واسع فيفاجئوا بأن الشحات يمشي بشكل طبيعي ويمتلك سيارة من طراز رفيع حيث يركبون معه، لينتظر الجمهور عرض مسلسل رجالة البيت الحلقة 13 اليوم ومعرفة التفاصيل الجديدة.





تعلم الشحاتة ومسلسل رجالة البيت الحلقة 13





يطلب بومبا وصديقه تيمو من الشحات المتسول أن يعلمهما أمور الشحاتة، بعدما أخبرهما أن لديه شركات وأن متوسط دخله نصف مليون جنيه شهري، ليبدأ المتسول في تعليمهما، وهو ما سيتواصل في مشاهد مسلسل رجالة البيت الحلقة 13 المعروضة اليوم الأربعاء.





كورسات الشحاتة في مسلسل رجالة البيت الحلقة 13





أخذا بومبا وتيمو كورسات من المتسول "جمعة" ليعلمهما فنون النشل ليتقنوا "الهنة" في قالب كوميدي مميز ويطلب منهم تمثيل مشهد ليعلم مدى اتقانهما للتمثيل أحد أركان الشحاتة وهو ما ستفصح عنه مسلسل رجالة البيت الحلقة 13 .





موعد عرض رجالة البيت الحلقة 13 والقنوات الناقلة

ويعرض مسلسل رجالة البيت الحلقة 13 اليوم الأربعاء في تمام الـ7:45 مساءً عبر قناة أون وهو الموعد الذي يعرض به المسلسل على مدار شهر رمضان 2020.















