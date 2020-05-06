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مشاهدة مسلسل فلانتينو الحلقة 13 | موعد العرض والقنوات الناقلة خلال رمضان 2020

الأربعاء 06/مايو/2020 - 06:24 م
مسلسل فلانتينو الحلقة 13
مسلسل فلانتينو الحلقة 13
مسلسل فلانتينو الحلقة 13 .. يقدم "الزعيم" عادل إمام عملًا دراميًا كوميديًا مميزًا وبمشاركة لمع النجوم لجمهوره مجددًا بعدما غاب عن السباق الرمضاني الماضي.

مسلسل فلانتينو الحلقة 13

واعتلى "الزعيم" النجم عادل إمام قبل عرض مسلسل فلانتينو الحلقة 13 قائمة الممثلالأعلى أجرا هذا الموسم الرمضاني، متفوقًا على بقية زملاء المهنة.

مشاهدة مسلسل فلانتينو الحلقة 13

توقفت أحداث العمل الدرامي الجديد لـ "الزعيم" عادل إمام عند مسلسل فلانتينو الحلقة 13 التي ستعرض اليوم لتعلن عن تفاصيل جديدة من هذا العمل الكوميدي الذي يقدمه الزعيم بمشاركة مجموعة من ألمع النجوم.

عرض مسلسل فلانتينو الحلقة 13

وتشاجر ابن وفاء صادق خلال الأحداث السابقة لحلقة مسلسل فلانتينو الحلقة 13 المقررة اليوم مع أحد زملائه قام بمعاكسة ابنة محمد التاجي داخل فناء المدرسة ويقوم الطالب بطعنه وينقل على إثرها إلى المستشفى.

مسلسل فلانتينو الحلقة 13

دخل ابن وفاء صادق غرفة العمليات لمحاولة إنقاذه، في عملية جراحية استغرقت قرابة الـ6 ساعات بعد أن دافع عن صديقته التي كادت أن تنهي حياته بعدما سدد الطالب الذي كان يعاكشها سكين إلى صدره، ولكن لم تنفذ بالرئة، وحالته سيتم الكشف عنها اليوم في مسلسل فلانتينو الحلقة 13 .

أحداث مسلسل فلانتينو الحلقة 13

ونشأت حالة من الود خلال أحداث الحلقة التي توقفت قبل مسلسل فلانتينو الحلقة 13 بين "أرشميدس" ووفاء بعدما بكى على نجلها من قلبه لتشعر بحبه تجاه ابنها.

تفاصيل مسلسل فلانتينو الحلقة 13

وعلى الجانب الآخر علمت دلال عبد العزيز بمشروع افتتاح لمدارس هادي الجيار بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لتأخذ مدرسة البهاء مكانة أكبر من فالانتينو الذي انشغل بداليا البحيري وترك كل شيء وهو ما سيتضح للمتابعين خلال الحلقات القادمة و مسلسل فلانتينو الحلقة 13 اليوم. 

موعد عرض مسلسل فلانتينو الحلقة 13

ويذاع مسلسل فلانتينو الحلقة 13 عبر فضائية dmc يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة فى الـ 6:30 مساء، وهو الموعد الذي سيعرض به هذا العمل الدرامي طوال شهر رمضان المبارك.


  



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