زين يشعر أنه مراقب.. موعد عرض مسلسل النهايه الحلقة 13 والقنوات الناقلة

مسلسل النهاية الحلقة 13.. يواصل النجم يوسف الشريف الأداء القوي خلال العمل الدرامي الذي يقدمه في رمضان 2020، وفي شكل جديد للدراما المصرية والعربية، وبإتقان عالي وإنتاجية كبيرة.





مسلسل النهاية الحلقة 13





اشتعلت الأحداث المتوقفة عن عرض اليوم المرتقب من مسلسل النهاية الحلقة 13 بعدما تحول "زين" إلى ربوت خارق يدمر ك من يقابله نتيجة خطأ في تحميل نسخة جديدة، وزاد البحث عنه من قبل الكثيرين.





أحداث مسلسل النهاية الحلقة 13





وانتهت الحلقة السابقة لعرض مسلسل النهاية الحلقة 13 المقرر عرضها اليوم بإجراء تحقيق من مؤنس بشأن سرقة ملفات الوعي مع كافة العاملين بشركة "إنيرجيكو" ويطلب أحمد وفيق من رجاله البحث عن الريس "عزيز".





تفاصيل ما قبل مسلسل النهايه الحلقه 13





وتوجه "عزيز" خلال مسلسل النهاية الحلقة 13 إلى موظف بالشركة اسمه "يسر" من أجل الحصول على مكان آمن للاختباء به في مخازن الفاكهة والخضروات.





أحداث مسلسل النهايه الحلقه 13 والتفاصيل





ولى الجانب الآخر يواصل "زين" عمله بشركة "الواحة" التي أزعجه العمل بها، مسترجعًا الكثير من الأحداث لتسأله "سليمة" عن سرحانه المفاجئ وتقول له: "أنت مش سهل"، ويقرر زين أن يسجل كل ما يدور حوله ولكنه ما زال لديه شك كبير فيما يفعله بالواحة، وهو ما تفصح عنه مسلسل النهاية الحلقة 13 المقرر عرضها اليوم.





مسلسل النهايه الحلقه 13





شعر زين في الحلقات السابقة لعرض اليوم مسلسل النهاية الحلقة 13 بأن أحد ما يراقبه، لتزداد شكوكه، وبالفعل يتأكد بأن "سليمة" تطارده وتلهيه من أجل إبعاده عن أي تفكير.





موعد عرض مسلسل النهايه الحلقه 13 والقنوات الناقلة





يعرض مسلسل "النهاية" عبر فضائية ON في تمام الـ10:15 مساءًا بتوقيت القاهرة، ويعاد في 2:00 صباحًا بتوقيت مصر، والإعادة الثانية الساعة 2:00.



























