تطوير الموقف القديم ورصف شارع الكورنيش في كفر الشيخ (صور)

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ،اليوم الأربعاء، الموقف التنفيذي لأعمال تطوير الموقف القديم بشرق العاصمة، وذلك لتحسين خدمات النقل الجماعي المقدمة للمواطنين بدائرة المحافظة، مكلفًا بتنظيف الموقف، ورفع صناديق القمامة والمتولد يوميًا، حفاظًا علي نظافته، وصحة وسلامة المواطنين.





وأكد نور الدين، في بيان، علي المتابعة الدورية لأعمال التطوير وسرعة الإنتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد مع الالتزام بتنفيذ مخطط التطوير بما يحقق المظهر الجمالى الذي يتماشى مع الشكل الحضاري، لافتًا إلى أن الأعمال الجاري تنفيذها ستساهم بشكل كبير في الارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة، بما يعود بالنفع والمصلحة العامة للمواطن، مشيرًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في النهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.





كما أعلن المحافظ، إعادة رصف طريق الكورنيش الموازي لترعة الزاوية بطول كيلو ونصف، بمشاركة معدات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.





وشدد على رصف الطريق طبقًا للمواصفات القياسية وبأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية، وسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات، موجهًا برفع جميع مخلفات الطريق، لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين.





وأكد أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة.





وأشرَف اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، علي إستمرار حملات النظافة ورفع مخلفات القمامة بالمدينة، ومداخل ومخارج القرى والتوابع.



