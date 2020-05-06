مسلسل الفتوة الحلقه 13 | تعرف على القنوات الناقلة وموعد العرض

مسلسل الفتوة الحلقة 13.. تسارعت مشاهد العمل الدرامي الذي يقوم النجم ياسر جلال ببطولته وحقق نجاحًا كبيرًا إلى الآن ولاسيمًا بعدما شاركته الجميلة مي عمر العمل، ليبدعا سويًا خلال حلقاته.





مسلسل الفتوة الحلقه 13





وبحث المتابعون المهتمون لما يقدمه ممثلهم المفضل "ياسر جلال" عن مسلسل الفتوة الحلقه 13 التي ستعرض اليوم الأربعاء الموافق الـ6 من مايو 2020، بعدما اشتعلت الأحداث وبدأت الصراعات في الانتشار.





أحداث مسلسل الفتوة الحلقه 13





تتسارع أحداث العمل الدرامي للنجم ياسر جلال الجديد بعدما وصلنا إلى مسلسل الفتوة الحلقة 13 واشتعلت الأحداث وشهدت تطورًا كبيرًا بعدما كشفت "ليل" عن شخصية الملثم وبدأت شرارة الحب بينهما في الاشتعال.

مسلسل الفتوة الحلقه 13 والحلم المزعج





وشهدت أحداث مسلسل الفتوة الحلقة 13 حالة من الفزع أصابت النجم أحمد خليل، عندما شاهد في منامه الجبالي ينادي عليه، وبجواره زوجته وبدى على ملامحه الرعب والخوف.





أحداث مسلسل الفتوة الحلقه 13





قابل اللبان في مسلسل الفتوة الحلقة 13 الجبالي في دكانه ومعه عم مسعد ويقول سيد اللبان لحسن: "هل ترك والدك لي أي شىء"، فيرد عليه حسن الحبالي بالنفي، ويترك سيد اللبان حسن الجبالي ويعده بأنه سيمر عليه مرة أخرى، قبل أن يتحرك ويغادر.





أحداث مسلسل الفتوة الحلقه 13





وحكى الخولي في أحدث مسلسل الفتوة الحلقة 13 تفاصيل كثيرة عن الكنز لجعفر الذي وجده أحمد الجبالي وأسماه كنز الدم وطلب من الشيخ أن يجد صاحبه وإلا يوزعه عليهم، وهو الذي وجده ياسر جلال ووجد وصية بأن الكنز له صاحب.





الحب في مسلسل الفتوة الحلقه 13





وطلب الجبالي بالحصول على مستحقاته من الدكان خلال مسلسل الفتوة الحلقة 13 عندما قبل عمه، ولكن عم مسعد "عهدي صادق" يعاتب عم حسن الحبالي، مؤكدا له أنه حصل على حقه وأنه حرامى وضلالي، وأنه شاهد أنه حصل على حقه كاملا ويطرد حسن الجبالي عمه من دكانه، في مشهد خسيس.





عرض مسلسل الفتوة الحلقه 13 والقنوات الناقلة اليوم





يذاع مسلسل الفتوة الحلقه 13 اليوم الأربعاء الموافق الـ5 من مايو 2020 على قناة الحياة الحمراء في تمام الـ12 مساءً ويعاد في الـ4 عصر اليوم التالي.







