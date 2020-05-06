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فضيلة الإمام الأكبر: عدم الأخذ بالأسباب يخالف القرآن الكريم والسنة النبوية

الأربعاء 06/مايو/2020 - 06:29 م
أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف
أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف
أوضح فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في رسالته العاشرة عبر برنامجه الرمضاني "الإمام الطيب"، أن الذين يزعمون أنهم يتوكلون على الله ولا يعنيهم أن يطبقوا أو يأخذوا بالأسباب إنما يخالفون القرآن الكريم والسنة النبوية مخالفة صريحة، مبينًا أن الذين يقولون أننا نتوكل على الله وهذا يكفي، وبالتالي لا يهمنا أن نخرج أو أن نذهب إلى التجمعات فكل ذلك بيد الله وأن كورونا هذه أمرٌ لو شاءه الله سيكون، إن هؤلاء في الحقيقة يخالفون القرآن الكريم والسنة النبوية، ويعرضون حياتهم وحياة الأخرين للخطر.

وأكد شيخ الأزهر أن الإسلام يهتم بالعمل وبقيمته ولا يربطه أبدًا بالنتائج وبما سيترتب عليه من آثار، إنما مجرد العمل هذا هو المطلوب ولكن مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، مبينًا أن الأسباب والمسببات مأمور بها شرعًا وعلينا ألا نعتقد أن الأسباب تفعل بذاتها المسببات، لأن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالتأثير في الكون، ولا يقع تأثير شيء في شيء إلا بإذنه -سبحانه وتعالى- وبقدرته، لأن قدرته شاملة وعامة وتشمل الجميع.

جدير بالذكر أن برنامج "الإمام الطيب" يذاع على عدد من القنوات في مصر والعالم العربي، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر على "فيسبوك"، وقناة فضيلته الرسمية على اليوتيوب، والصفحات الرسمية للأزهر ‏الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي.

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عدم الاخذ بالاسباب شيخ الازهر الشريف القران الكريم السنة النبوية الدكتور احمد الطيب احمد الطيب

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