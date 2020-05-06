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مشاهدة مسلسل البرنس الحلقة 13 | موعد العرض والقنوات الناقلة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 06:30 م
مسلسل البرنس الحلقة 13
مسلسل البرنس الحلقة 13
مسلسل البرنس الحلقة 13 .. يقدم النجم محمد رمضان أداء كبيرًا خلال العمل الدرامي الاجتماعي الذي يقدمه تزامنًا مع شهر رمضان 2020 المبارك.

مشاهدة مسلسل البرنس الحلقة 13

ويتربق لجمهور المحب للنجم محمد رمضان مسلسل البرنس الحلقة 13 المقرر عرضها اليوم نظرًا للأحداث والتفاصيل الهامة التي انتهت عندها الحلقة السابقة ما جعل  هناك أهمية كبرى لعرض حلقة اليوم.

تفاصيل مسلسل البرنس الحلقة 13

انتهت الحلقة السابقة قبل عرض مسلسل البرنس الحلقة 13 المنتظر عرضها اليوم باتفاق "فتحى " وأشقائه مرة جديدة فى التخلص من "رضوان البرنس"، وتم إخلء اخلاء سبيل "عادل" و "نورا" من حبسهم داخل منزل "المعلمة فدوى".

عرض مسلسل البرنس الحلقة 13

وسيكشف مسلسل البرنس الحلقة 13 عما حدث بعدما هدد "فتحي" بتهديد شقيقه "عادل" بسبب تعاطيه المخدرات بينما هدد "نورا" بخطيبها "حمادة" المحبوس بتهمة السرقة والتي يقدم شخصيته الفنان محمد مهران، كإسلوب ضغط عليهما.

أحداث مسلسل البرنس الحلقة 13

وألقي القبض على "رضوان البرنس" بعدما وجدت الشرطة بصمات عى سلاح كان استخدمه رمضان في منزل "روجينا" دبرها "فتحي" لاتهام شقيقه بقتل أحد الأشخاص، بعدما تحدث "رضوان" مع "شيماء" وكشف لها أن أشقاءه هم من قتلوا زوجته وابنه، ليترقب الجمهور مسلسل البرنس الحلقة 13 بفارغ الصبر.

أحداث مسلسل البرنس الحلقة 13

طلب رضوان من شيماء أن تتصل على "عادل" و "نورا" ولكنه وجد هواتفهم مغلقة، وحاول الوصول لهما ولكنهما لم يفتحا له الأبواب خوفا من تهديد "فتحى" لهما، لتختتم الحلقة بالقبض على "رضوان البرنس أمام عودته الى منزله، وسنشاهد في مسلسل البرنس الحلقة 13 ما ستؤول إليه الأمور.

قبل مشاهدة مسلسل محمد رمضان الحلقة 13

أحدث الفنان أحمد زاهر جدلًا واسعا من خلال شخصية الشقيق الخائن "فتحي" الذي يبحث عن إنهاء حياة شقيقه طوال حلقات المسلسل وحتى مسللس البرنس الحلقة 13 المقرر عرضها اليوم.

عرض مسلسل البرنس الحلقة 13 والقناة الناقلة

يذاع مسلسل البرنس الحلقة 13 على  مجموعة قنوات دي إم سي في تمام الساعة الـ7:45 ، ويعاد في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

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مسلسل البرنس الحلقة 13 مسلسل البرنس البرنس الحلقة 13

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