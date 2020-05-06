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مشاهدة مسلسل الاختيار الحلقة 13 | تعرف على القنوات الناقلة وموعد العرض

الأربعاء 06/مايو/2020 - 06:33 م
مسلسل الاختيار الحلقة 13
مسلسل الاختيار الحلقة 13
مسلسل الاختيار الحلقة 13.. يبحث المتابعون في مصر والعالم العربي عن بقية حلقات مسلسل النجم أمير كرارة، لما حققه من نجاح باهر منذ عرض أولى حلقاته ليلتف جميع فئات المجتمع حول هذه الملحمة الفنية التي تجسد أسطورة منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، والذي استشهد دفاعًا عن تراب سيناء المباركة.

مشاهدة مسلسل الاختيار الحلقة 13

بدأت أحداث الحلقة السابقة لعرض مسلسل الاختيار الحلقة 13 المقررة اليوم بتخطيط التكفيريين لتفجير مبنى المخابرات احربية في الإسماعيلية، وطلب زعيمهم بإحضار هشام عشماوي.

أحداث مشاهدة مسلسل الاختيار الحلقة 13

طرح زعيم أنصار بيت المقدس من الإرهابي هشام عشماوي وضع خطة محكمة  من أجل تفجير مبنى المخابرات في الإسماعيلية بعدما أكد أن الأهالي ينقلون أسرارهم لهذا المكان، ويبدأ عشماوي في وضع الخطة التي نفذت وستكشف عن التفاصيل مسلسل الاختيار الحلقة 13 اليوم.

تفاصيل مشاهدة مسلسل الاختيار الحلقة 13

واتصل المنسي في مسلسل الاختيار الحلقة 13 بوالده ليطمئن على سلامته، بعدما تحدث مع العسكري الذي يفضل العزلة ووجده يتحدث بنفس أسلوب والد منسي الطبيب، بعدما قرر المنسي مهاجمة منزل تكفيري لضبطه.

تفجير مبنى المخابرات الحربية في مسلسل الاختيار الحلقة 13

تناولت الحلقة التي سبقت مسلسل الاختيار الحلقة 13 جانبًا إنسانيًا لأحمد المنسي حيث ذهب للقبض عليه ولم يجد سوى والدة التكفيري وأبنائه، فحاول مداعبة الطفل ليصدم منسي عندما رأى أن الأطفال يضعون أمامهم إناء به ماء وخبز، ليطلب من العسكري إحضار كل التعيين ويبدأ في إطعام الأطفال، ويتحدث لوالدة التكفيري قائلاً : "العسكري اللي جاب لولاد ابنك الأكل ده هو نفسه اللي ابنك بيور عليه علشان يقتله وده ميرضييش ربنا.

خلاف عماد وعشماوي في مسلسل الاختيار الحلقة 13

وطلب زعيم التنظيم من عماد شقيق عشماوي أخذ سيارته لتنفيذ العملية ليصاب بحالة من الغضب ويذهب وراءه عشماوي محاولا تهدأته ولكنه يصر على أن يشارك بنفسه في العملية لا التضحية بسيارته ومع إصرار عشماوي طلب منه أن تقوم الجماعة بشرائها منه.

عرض مشاهدة مسلسل الاختيار الحلقة 13

تحدث عشماوي مع التكفيري الأكبر ويقول له إن عماد طلب أن يشتروا سيارته ليفاجؤه أمير التكفيريين قائلًا سنشتريها منه وكأنها سيارة مسروقة، وسنعطي المال له إذا أذن الله ووقت ما تحين الفرصة ليعود عشماوي لعماد وينهي الحوار وتبدأ أولى الخلافات التي يريد أن يحدثها قائد أنصار بيت المقدس بين الصديقيين خوفا منهما، وهو ما ستكشف عنهخ مسلسل الاختيار الحلقة 13 .

أحداث مسلسل الاختيار الحلقة 13

وستبدأ مسلسل الاختيار الحلقة 13 من حيث انتهت الحلقة السابقة عند تفجير مبنى المخابرات الحربية بالإسماعيلية بعربة عماد وبتفجير عشماوي مع الاستعانة بمشهد حقيقي من الحادث.

أبطال مشاهدة مسلسل الاختيار الحلقة 13

ويؤدي النجم أمير كرارة في  مسلسل "الاختيار" شخصية الشهيد العقيد أحمد صابر منسي قائد الكتيبة 103 صعقة والذي استشهد في هجوم إرهابي في يوليو 2017، على أيدي أعداء الوطن ومجموعة من الخونة، ويقف عند الحلقة مسلسل الاختيار الحلقة 13 والتي ستعرض اليوم.

موعد عرض مشاهدة مسلسل الاختيار الحلقة 13والقنوات الناقلة

ويذاع مسلسل الاختيار الحلقة 13 اليوم في تمام لـ9 مساءً بتوقيت القاهرة عبر قناة ON  ويعاد فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON  دراما.


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