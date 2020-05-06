Advertisements

مسلسل فلانتينو الحلقة 13.. موعد العرض والقنوات الناقلة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 06:36 م
مسلسل فلانتينو
مسلسل فلانتينو
مسلسل فلانتينو الحلقة 13.. موعد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل فلانتينو الحلقة 13 .. ننشر لكم تفاصيل وأحداث مسلسل فلانتينو الحلقة 13 ومواعيد العرض والقنوات الناقلة، حيث يشارك النجم "الزعيم" عادل إمام جمهوره مجددًا بعد غياب الموسم الرمضاني السابق، بعمل درامي كوميدي خلال رمضان الجاري.

مسلسل فلانتينو الحلقة 13
وكشفت تقارير أن النجم عادل إمام قبل عرض مسلسل فلانتينو الحلقة 12 هو الفنان الأعلى أجرا في هذا الموسم الرمضاني، متربعًا على قائمة الفنانين الأعلى أجرًا، وعرضت أحداث مسلسل الزعيم عادل إمام متوقفة الأحداث عند الحلقة 13 المقرر عرضها اليوم.

عرض مسلسل فلانتينو الحلقة 13 اليوم

وظهر النجم محسن منصور لأول مرة قبل مسلسل فلانتينو الحلقة 13  ويؤدي دور"العجماوي" طليق داليا البحيري، حيث ذهب رجاله لزيارته في السجن لإخباره بهروب فلانتينو وداليا البحيري بعدما قاموا باحتجازهما لمدة يومين، ما سبب حالة من الغضب لديه.

موعد عرض مسلسل فلانتينو الحلقة 13

ويعرض مسلسل فلانتينو الحلقة 13 عبر فضائية dmc يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة فى الـ 6:30 مساء، وهو الموعد الذي سيعرض به هذا العمل الدرامي طوال شهر رمضان المبارك.

مسلسل فلانتينو الحلقة 13.. موعد العرض والقنوات الناقلة

أخبار تهمك

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

منذ يوم

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. قرار من القضاء الإداري بشأن برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يخطف صفقة كبرى من الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تقارير.. الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ ساعة و 14 دقيقة

"الصحة": تسجيل 387 إصابة جديدة بالكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ ساعة و نصف

عاجل| خطة محكمة وقرارات مهمة من "التعليم" بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من الحكومة على فرض رسم التنمية وأسعار البنزين

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

منذ حوالي 5 ساعات

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

منذ حوالي 15 ساعة

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة ممرضة بـ"كورونا" في مستشفى جامعة طنطا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن سيناء

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:32 م

"الصحة": تسجيل 387 إصابة جديدة بالكورونا.. و17 حالة وفاة

عاجل.. توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن سيناء

05:27 م

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

01:50 م

عاجل.. وفاة ممرضة بـ"كورونا" في مستشفى جامعة طنطا

04:05 م

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

08:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة