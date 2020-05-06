مفاجأة في الحلقة ١٣ من "لعبة النسيان".. رقية تكشف سر سكرتيرة أمجد

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شهدت الحلقة ١٣ من مسلسل "لعبة النسيان" للنجمة دينا الشربيني العديد من المفاجأت، حيث توجهت رقية الي المستشفى لتعرف السبب الحقيقي وراء دخولها المستشفى قبل خمس سنوات، والبحث تمكنت من معرفة السبب وهو اصابتها بانهيار عصبي.





وتواصلت رقية رحلتها لاكتشاف حقيقية ما حدث خلال السنوات الماضية وسر الحادث الرئيسي وراء أزمتها،. حيث زارت مكتب أمجد وذلك لتعرف سر سكرتيرته زينة التي هربت بمجرد مشاهدتها بالصدفة وهو ما قع رقية للتوجيه لمنزلها ومواجهتها.



ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.



وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج