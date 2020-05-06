"المبتسم بلاسبب"..رامز جلال يلقي مقدمة تشويقية لضحية اليوم

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بدأت الحلقة ال13 من برنامج "رامز مجنون رسمي" باستضافة الفنان الإماراتي عبد الله بالخير، ويذاع البرنامج على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.





وقام رامز جلال بتشويق الجمهور بالضيف من خلال المقدمة التشويقية المعتادة قائلا " في ظواهر التاريخ هيقف قصادها ضيفنا النهاردة زي عبد الله مشرف بينتمي للمدرسة العشوائية معانا واحد من نجوم الخليج احنا مش عارفين هو عايز مننا إيه لبسه غريب تصرفاته مش مفهومة 24 ساعة مبتسم معانا ومعاكو صاحب الريأكشن الواحد المبتسم بلاسبب عبد الله بالخير"





واستضاف الفنان رامز جلال عدد من النجوم في الحلقات السابقة وكانت أولى ضحايا الفنانة غادة عادل،وكانت آخر ضحاياه الفنانة فيفي عبده، ويتشوق الجمهور لمعرفة الضيف في كل حلقة واعتادو على معرفة فكرة رامز جلال الجديدة والمختلفة وتختلف فكرته هذا العام حيث يقوم بموجهة الضيف وجها لوجه بدون "ماسك".

