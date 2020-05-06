قرار مفاجئ من الأهلي بشأن بيع ثنائي الفريق





اتخذ النادي الأهلي قرار مفاجئ بشأن مستقبل ثنائي الفريق الأحمر في نهاية الموسم الجاري.





وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى رغبة الأهلي في بيع الثنائي ناصر ماهر وصلاح محسن نجمي الفريق في الصيف.





ونفى الأهلي كل الأنباء المترددة حول رغبة النادي في بيع صلاح محسن وناصر ماهر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



