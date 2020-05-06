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قرار مفاجئ من الأهلي بشأن بيع ثنائي الفريق

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

اتخذ النادي الأهلي قرار مفاجئ بشأن مستقبل ثنائي الفريق الأحمر في نهاية الموسم الجاري.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى رغبة الأهلي في بيع الثنائي ناصر ماهر وصلاح محسن نجمي الفريق في الصيف.

ونفى الأهلي كل الأنباء المترددة حول رغبة النادي في بيع صلاح محسن وناصر ماهر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وينوي مسئولو القلعة الحمراء تجديد إعارة الثنائي صلاح محسن وناصر ماهر لموسم أخر ولكن لن يتم بيعهم بشكل نهائي.

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