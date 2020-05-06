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أبوريدة أم شوبير.. حازم إمام يكشف موقفه

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أنه اعلن في اكثر من مناسبة عدم نيته الترشح لانتخابات مجلس اتحاد الكرة القادم.

قال إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم اليوم الأربعاء:" تربطني علاقة طيبة باسرة كرة القدم بشكل عام وليس لدي اي خلافات مع احد ولذلك لا احب ان ادخل في لعبة الانتخابات والتربيطات أو الصراع الانتخابي القادم بين أحمد شويير وهاني أبوريدة".



يذكر أن نجم الزمالك السابق حازم قد قدم استقالته مع المجلس السابق والذي ترأسه هاني ابو ريده بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور ال16 في البطولة التي نظمتها مصر العام الماضي.

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