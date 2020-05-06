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البورصات الأوروبية تتراجع بالختام مع خسائر أسعار النفط

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:40 م
البورصات الأوروبية
البورصات الأوروبية

تسببت خسائر أسعار النفط خلال التعاملات اليوم الأربعاء، وسط تقلبات حادة في سعر الخام في تراجع البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات اليوم.


وتراجعت أسهم قطاع النفط والغاز بنحو 3.5 بالمائة لتقود خسائر البورصات الأوروبية مع تراجع أسعار النفط بأكثر من 5 بالمائة خلال الجلسة، وسط تجدد المخاوف المتعلقة بزيادة الإمدادات من الخام.

كما استمرت البيانات السلبية في التأثير على معنويات المستثمرين بعد انكماش النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو لأدنى مستوى في تاريخه.

كما تراجعت طلبيات المصانع الألمانية بأكبر وتيرة منذ عام 1991 خلال الشهر الماضي، فيما تراجعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بوتيرة قياسية.

فيما تتوقع المفوضية الأوروبية انكماش اقتصاد منطقة اليورو بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال العام الجاري.

وتتابع الأسواق الأوروبية عن كثب التطورات في أوروبا والولايات المتحدة، حيث بدأ كلاهما رفع إجراءات الإغلاق وسيتعين عليهما معرفة التأثير الذي تركه تفشي الفيروس المميت.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال بالأمس إنه سيتم إعادة فتح أجزاء من الاقتصاد، على النقيض من تحذيرات خبراء الصحة بأن ذلك سيكلف بعض الأمريكيين حياتهم.

وعند الختام، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 334.3 نقطة، بينما ارتفع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 0.07 بالمائة إلى 5853.7 نقطة.

في حين انخفض المؤشر الألماني "داكس" بنحو 1.5 بالمائة إلى مستوى 10606.2 نقطة، كما هبط المؤشر الفرنسي "كاك" بنحو 1.1 بالمائة مسجلاً 4433.3 نقطة.

وبحلول الساعة 4:15 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.3 بالمائة إلى 1.0813 دولار.

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