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"الغواصة S-43".. نقلة غير مسبوقة للقوات البحرية المصرية (فيديوجراف)

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:35 م
الغواصة S-43
الغواصة S-43
كريم وزيري
وصلت الغواصة S-43 من طراز (209/1400) ألمانية الصنع، إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، قادمة من ميناء كيل بدولة ألمانيا بعد أن أبحرت لمسافة 7800 كم خلال 20 يوما بطاقمها المصري، وتعد هذه الغواصة هي الثالثة من أصل أربع غواصات تعاقدت عليها مصر عام 2014 تعزيزًا لقدراتها الدفاعية وكفاءتها القتالية ولتحقيق الأمن البحري وحماية السواحل المصرية والمصالح الاقتصادية في البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك طبقا للبرنامج الزمني المحدد والذي يعكس عمق علاقات التعاون التي تربط بين القوات البحرية المصرية والألمانية، وجهود القيادة السياسية ودعمها الجاد والقوي لدفع العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات.

وتعد الغواصة S-43 مع مثيلاتها نقلة غير مسبوقة للقوات البحرية المصرية مما سيساهم في رفع تصنيفها عالميًا، وقد تم تأهيل الأطقم الفنية والتخصصية العاملة علي الغواصة في وقت قياسي وفقاً لبرنامج متزامن بكلاً من مصر وألمانيا حيث تم تدشينها في مايو 2019.

وتعتبر من أحدث الطرازات الهجومية على مستوى العالم حيث لديها القدره على إطلاق صواريخ مضاده للسفن كما أنها تقوم بزراعة الألغام البحرية ، وإستهداف المواقع البرية الساحلية ولها دور مهم في مرافقة وحماية حاملات الطائرات، وتستطيع الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحرى وتبلغ سرعتها تحت الماء 40 كيلو متر/ساعة وتغوص حتى عمق 500 متر تحت سطح الماء، وتضم الغواصة 8 أنابيب طوربيد ومخزن يسع 14 طوربيد، ومزودة بأحدث أنظمة الملاحة والاتصالات، وتمتلك حزمة كبيرة من الأجهزة الفنية والإجراءات الدفاعية.

وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أهم مميزات الغواصة:

- تعتبر الغواصة من أحدث الطرازات الهجومية على مستوى العالم.
- لديها القدره على إطلاق صواريخ مضاده للسفن وتقوم بزراعة الألغام البحرية.
- لديها القدرة على استهداف المواقع البرية الساحلية.
- لها دور مهم في مرافقة وحماية حاملات الطائرات.
- تستطيع الإبحار لمسافة11 ألف ميل بحري.


- تبلغ سرعتها تحت الماء40 كيلو متر/ساعة.
- تغوص حتى عمق 500 متر تحت سطح الماء.
- تضم الغواصة 8 أنابيب طوربيد ومخزن يسع 14 طوربيد.
- مزودة بأحدث أنظمة الملاحة والاتصالات.
- تمتلك حزمة كبيرة من الأجهزة الفنية والإجراءات الدفاعية.

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