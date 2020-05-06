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برلمانية تحذر الطلاب من نقل أو شراء الأبحاث البديلة لاختبارات نهاية العام

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:40 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
حذرت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، الطلاب في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، من الاعتماد على نقل الأبحاث المطلوبة من بعضهم أو شرائها من المكاتب.

وأكدت عبدالحليم، في بيان لها، مساء اليوم، أن وزارة التربية والتعليم لديها إمكانيات لكشف الأبحاث المشابهة أو المنقولة، وسوف تفعلها، بما يعرض الطلاب الذين لم يجروا البحث بأنفسهم للرسوب.

وطالبت الجهات المعنية بالتدخل المباشر ضد المكتبات التي تعرض عمل الأبحاث، وكذلك المعلمين الذين يقومون بها بمقابل مادي، واتخاذ إجراءات قانونية بشأنهم.

ولفتت إلى أنه لا بد على أولياء الأمور أن ينتبهوا إلى ضرورة قيام الطالب بنفسه بإجراء البحث حتى يضمن عدم تعرضه لعقاب.

وانتقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم، ظاهرة شراء الأبحاث المقررة على بعض الفصول التعليمية، عقب قرار إلغاء الامتحانات بسبب جائحة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، في ضوء مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021.

وقال شوقي، إن ما حدث من مخالفات يحتاج دراسة لنصل إلى مرحلة أفضل في مشروع تطوير التعليم، متابعا: شراء الأبحاث والغش أحد ظواهر المرض الذي يعد من تركات السنوات السابقة ولابد من حلول.

وأكد وزير التربية والتعليم، السعي نحو تقديم تعليم جيد، قائلا: بنحاول نقدم تعليم جيد للشخص اللي عايز وتوفر فلوس للدولة مشير إلى أن الدولة قدمت الكثير في مشروع تطوير التعليم، مؤكدا أن الاستثمار في التعليم ليس من أجل الحصول على شهادة وإنما هدفنا التعليم الحقيقي.

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