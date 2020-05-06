شوغالي.. قصة اختطاف ميليشيات طرابلس لعالم روسي





طرابلس "شوغالي" فيلم روسي يروي قصة حقيقية ويرصد معاناة عالم روسي في ليبيا ويسلط الضوء على الأوضاع في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة.





حيث تمت دعوة عالمي الاجتماع الروسيين مكسيم شوغالي وسامر سويفان إلى ليبيا لتحليل الوضع السياسي في البلاد أبريل 2019، لكن ميليشيات الردع التابعة لتنظيم القاعدة والموالية لـ "حكومة السراج" المسيطرة على طرابلس قبضت عليهما وقامت بإيداعمها في سجن معيتيقة لتبدأ معاناتهما التي صورها الفيلم المبني على أحداث حقيقية وباتا يعيشان التعذيب لأكثر من عام في السجن مع فشل الحل السلمي والمفاوضات لإطلاق سراح "سوغالي وسامر".









الفيلم يسرد الوقائع والأحداث التي يعيشها سكان ليبيا من قتل وتدمير وتهجير وسرقة من قبل الميليشيات المسلحة كما يحكي محاولة حكومة السراج إلصاق تهمة التجسس للخبيرين الروسيين.









ليست قصة من خيال مؤلف لكنها حقائق مما يحدث في ليبيا تحت سيطرة حكومة السراج على العاصمة الليبية.