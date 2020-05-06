"تضامن أسوان": تسليم 15938 كارت فيزا للمستفيدين من "تكافل وكرامة"

قال أحمد حمدي مدير عام التضامن الاجتماعي بأسوان، إن المديرية انتهت من تسليم 15938 كارت فيزا للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، والذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، لضمان حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا وكبار السن وذوي الهمم ممن لا يتقاضون معاشًا ثابتًا.





وأوضح، أن عملية التسليم تمت من خلال 12 إدارة اجتماعية بنطاق المحافظة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال أعمال تسليم الفيزا للمستحقين، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.





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