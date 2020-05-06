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"تضامن أسوان": تسليم 15938 كارت فيزا للمستفيدين من "تكافل وكرامة"

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:42 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
قال أحمد حمدي مدير عام التضامن الاجتماعي بأسوان، إن المديرية انتهت من تسليم 15938 كارت فيزا للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، والذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، لضمان حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا وكبار السن وذوي الهمم ممن لا يتقاضون معاشًا ثابتًا.

وأوضح، أن عملية التسليم تمت من خلال 12 إدارة اجتماعية بنطاق المحافظة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال أعمال تسليم الفيزا للمستحقين، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

مستجدات أزمة كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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