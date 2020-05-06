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تراجع إنتاج النفط الأمريكي للأسبوع الخامس على التوالي

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:57 م
انتاج النفط
انتاج النفط
كشف التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة تراجع بنحو 200 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 1 مايو الجاري إلى 11.900 مليون برميل يومياً، وذلك للأسبوع الخامس على التوالي.

ويقف بذلك إنتاج النفط الأمريكي أقل بكثير من المستوى القياسي المسجل في الأسبوع الأخير من فبراير/شباط الماضي عند 13.100 مليون برميل يومياً على صعيد المستويات الأسبوعية.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي، فإن صادرات النفط الأمريكية ارتفعت بنحو 244 ألف برميل يومياً لتصل إلى 3.546 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي.

كما صعدت واردات الولايات المتحدة من النفط إلى 5.712 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنحو 410 ألف برميل يومياً مقارنة مع الأسبوع السابق له.

وفي الوقت نفسه، فإن صافي واردات الخام، والذي يمثل الفارق بين الواردات والصادرات، صعد بنحو 166 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنصرم ليصل إلى 2.166 مليون برميل يومياً.

وعلى صعيد المخزونات الأمريكية، فارتفعت المخزونات النفطية بنحو 4.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي وهو أقل بكثير من التقديرات التي كانت تشير إلى 8.5 مليون برميل في الاتجاه الصاعد.

أما مخزونات البنزين في الولايات المتحدة، فتراجعت في الأسبوع الماضي 3.2 مليون برميل.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر يوليو  إلى 30.22 دولار للبرميل بانخفاض 2.4 بالمائة.

كما هبط سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يونيو بنحو 2.2 بالمائة مسجلاً 24.02 دولار للبرميل.

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