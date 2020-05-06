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4 ينتحلون صفة مفتشي تموين ويجمعون المال من أصحاب المحلات بالبساتن

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:43 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على اثنين لقيامهما بانتحال صفة مفتشي التموين والتردد على أصحاب المحال والحصول على مبالغ مالية بالبساتين.

وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تضمنت قيام "4 أشخاص" بانتحال صفة مفتشي تموين والتردد على أصحاب المحال والأكشاك التجارية بدائرة قسم شرطة البساتين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم مقابل عدم تحرير محاضر مخالفات تموينية ضدهم.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديد وضبط اثنين من مرتكبي الواقعة " وهما سائق، وآخر حاصل على دبلوم، حال تواجدهما أمام أحد الأكشاك بدائرة القسم منتحلان ذات الصفة والاستيلاء من مالك الكشك على مبلغ مالي مقابل عدم تحرير محاضر ضده، وعثر بحوزتهما على ( سيارة ملك السائق أوراق مزورة منسوبة لجهات حكومية ) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع آخرين (جار ضبطهما).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ومن ناحية أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين بمحافظة الفيوم وبحوزتهما بعض القطع يشتبه في أثريتها بقصد الاتجار.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار الفيوم بالإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار، قيام (شخصين مقيمان بالفيوم) بحيازة بعض القطع الأثرية وأخرى مقلدة وترويجها بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، أسفرت عن ضبطهما بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، حال ترويجهما لعدد (20) قطعة "يشتبه في أثريتها" بياناتها كالتالي، عدد (16) قطعة لعملة ذهبية عليها نقوش مضغوطة من الجانبين، وعدد (2) جعران عليها كتابات هيروغليفية الأول بأبعاد (7 سم × 5 سم) والثانى بأبعاد (5 سم × 3 سم)، وعدد (2) تمثال لرأس آدمي ذات قاعدتين مذهبتين كلاهما بإرتفاع 10 سم وبأبعاد (11 سم × 6 سم).

وبعرض القطع المضبوطة على مفتشي آثار المنطقة أفادوا بأثريتها، وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للقطع المضبوطة بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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مفتشي التموين بوابة الفجر انتحال صفة الفجر

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