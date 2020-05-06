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شاهد... مسلسل "اللعبة" الحلقة 16 على "mbc مصر "

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:58 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "اللعبة" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.
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مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها، طاقم العمل
هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت
سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل
دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا
ياسر الطوبجي، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني "




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