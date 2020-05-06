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في الحلقة 13 من مسلسل "سلطانة المعز".. خزاعة يعتدي على حمدي ونعيم ينجح في السيطرة على ممتلكات زوجته

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

عرضت قناة "النهار" منذ قليل الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "سلطانة المعز" للفنانة غادة عبد الرازق.

دارت أحداث الحلقة 13 من مسلسل "سلطانة المعز" حول طلب "السلطانة"غادة عبد الرازق من والدتها كتابة ممتلكاتها كلها لزوجها "نعيم" محمود عبد المغني لكي لا يتم التحفظ عليها من قبل المباحث.

إقناع"نعيم" للحجة "فاطمة" والدة السلطانة وابنتها "ضي" بأن ابنتها تُتاجر في الآثار،وأن القضية ستأخذ وقتًا طويلاً لحين الإنتهاء منها،سؤال رجل من رجال نعيم لـ"جو" عن أماكن تخزين السلطانة للآثار.

حديث"صفاء" انتصار مع السلطانة وإخبارها أنها تنتظر زيارة من عائلتها لتخبرها بأنها تنتظر منهم أن تعرف إذا كانت ابنتها تم قبولها في وظيفتها أم لا،وقامت "السلطانة" غادة عبد الرازق بسؤالها عما إذا كان أحدًا قد قام بتسليطها عليها ليعرف أخبارها منها، وطلبت منها أن ترسل أشياءً لأسرتها دون علم أي شخصٍ بها،لأن إذا علم أحدًا بها ستتعرض حياة ابنتها للخطر، وقامت السلطانة بكتابة عدة رسائل لأهلها وقامت بتسليمها لها.

زيارة "نعيم" للشيخ إيهاب وإخباره بقلقه وأنه يرفض إستلام ممتلكات زوجته، بيع أم سلطانة لكي ممتلكاتها لنعيم، عدا منزلها لأنه من أموال ابنها.

غضب "حمدي" محمود البزاوي بعدما علم ذلك،وذهابه للعمل في مقهى"السلطانة"، لكن "شمس" محمد شاهين وشقيقته يرفضوا دخلوه بسبب تركه للعمل بإرادته، فيقوم بتهديدهم بالضرب، لكن"خزاعة" محمد لطفي يتدخل، ويقوم بضربه في رأسه مما أصابه بكدمات في المخ.

ذهاب الممرضة لـ"ورد" لسحب عينة دم من يدها لكي تعلم نتيجة حملها،

سؤال انتصار للسلطانة عما إذا كانت تشعر بالقلق من الحديث معها أم لا، وسؤالها عما ينقلون الأخبار داخل السجن للخارج،ذهاب رجل من قبل انتصار وقام بتوصيل رسائل السلطانة لـ"ورد"، "حمدي"، "كريمة" .


يُشار أن مسلسل "سلطانة المعز" بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، دينا، كريم الأبنودي، محمد لطفي، محمد شاهين، حسن حسني، طاهرة، شريف إدريس، محمد شاهين، نسرين إمام، محمود البزاوي، محمد حاتم، انتصار،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد بكير،ﺗﺄﻟﻴﻒ أياد إبراهيم.

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