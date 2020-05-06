أحداث الحلقة 13 من مسلسل يا أنا يا جدو.. والقنوات الناقلة وموعد الإعادة

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مسلسل يا أنا يا جدو الحلقة 13، تدور أحداث المسلسل حول شاب يدعي يوسف، يعيش مع جده ويدعي إسماعيل ويتصف بالبخل رغم أنه من الأثرياء ويقف أمام حفيده ويرفض زواجه من الفتاه التي يحبها.



مسلسل يا أنا يا جدو من بطولة أحمد بدير وسارة سلامة ومحمد نجاتي وطارق صبري وأحمد سلامة ومدحت ‏تيخا وعبد الله مشرف ومحمد الصاوي ومنير مكرم وحسن عبد الفتاح، ومن تأليف فتحي الجندي ومن إخراج عادل الأعصر‎، والمنتج ‏الفني أسامة سركيس.



ملخص الحلقة السابقة من مسلسل يا أنا يا جدو

تبدأ أحداث الحلقة السابقة من مسلسل يا أنا ياجدو بقيام قشطة التي تقوم بدورها الفنانه سارة سلامة، باستكمال تمثيلها على الجميع بالزواج من اسماعيل الذي يقوم بتجسيد دوره الفنان الكبير أحمد البدير، كما كان الأتفاق بينها وبين يوسف.



وذهب مرعي الذي يجسد دوره محمد نجاتي، إلى يوسف بالفيلا ليطمئن أن شقيقته قشطة بخير وطلب منه مبلغ مالي مقابل بقاء شقيقته مع اسماعيل، ويوافق يوسف ويعطيه ما يريد.



تتناول الأحداث حول إسماعيل وحفيده يوسف الذي يعاني من بخل جده ومن عدم وجود عمل يساعده على تحقيق حلمه والزواج من خطيبته قشطة، وتطلع الجميع لوفاة



القنوات الناقلة لمسلسل "يا أنا يا جدو" الحلقة 13



- يعرض مسلسل يا أنا يا جدو على قناة روتانا دراما الساعة 6 مساءً.



تردد قناة روتانا دراما

القمر: نايل سات.

التردد:11843

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 56.



- يعرض أيضًا على قناة المحور الساعة 8 مساءً.



تردد قناة المحور

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11823.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 56.

