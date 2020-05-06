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منظمة الصحة العالمية تضع شروطًا لرفع القيود

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:52 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية: "عندما تنظر الدول إلى ما يسمى بالقيود على الدول، فنوصي بعدة أشياء".

وتابع "أدهانوم"، خلال مؤتمر صحفي لكشف مستجدات فيروس كورونا: "أوصى بالمراقبة القوية، وتكون الحالات بدأت في التراجع، والعدوى بدأوا في السيطرة عليها، أو يجب أن يتم السيطرة عليها".

وأضاف، أنه يجب الكشف عن وعزل واختبار كل حالة، والتطرق إلى كل حالة من الذين تواصلوا مع الحالات المرضية، كما يجب أن يكون هناك تركيز على المرافق الطبية، وتكون هناك إجراءات وقائية داخل المدارس والأماكن الأخرى التي تعبر ضرورية للمواطنين.

واستكمل: "يجب أن يكون هناك توعية للمجتمعات وأن تنخرط وتتكيف مع الأعراف الجديدة"، معلقًا: "فيروس كورونا مرض حقيقي، وسيبقى معنا إذا لم تقم الدول بالتعامل معه بالأسلوب الصحيح.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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