منظمة الصحة العالمية تضع شروطًا لرفع القيود

قال الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية: "عندما تنظر الدول إلى ما يسمى بالقيود على الدول، فنوصي بعدة أشياء".





وتابع "أدهانوم"، خلال مؤتمر صحفي لكشف مستجدات فيروس كورونا: "أوصى بالمراقبة القوية، وتكون الحالات بدأت في التراجع، والعدوى بدأوا في السيطرة عليها، أو يجب أن يتم السيطرة عليها".





وأضاف، أنه يجب الكشف عن وعزل واختبار كل حالة، والتطرق إلى كل حالة من الذين تواصلوا مع الحالات المرضية، كما يجب أن يكون هناك تركيز على المرافق الطبية، وتكون هناك إجراءات وقائية داخل المدارس والأماكن الأخرى التي تعبر ضرورية للمواطنين.





واستكمل: "يجب أن يكون هناك توعية للمجتمعات وأن تنخرط وتتكيف مع الأعراف الجديدة"، معلقًا: "فيروس كورونا مرض حقيقي، وسيبقى معنا إذا لم تقم الدول بالتعامل معه بالأسلوب الصحيح.



