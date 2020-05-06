ميسي يتدخل لترجيح كفة برشلونة في أهم أهدافه الصيفية

دخل نادي باريس سان جيرمان الصراع على ضم نجم إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز في الميركاتو الصيفي المقبل.









وأشارت شبكة "ESPN" الأمريكية، ان لاعب الانتر تلقى عرض من باريس سان جيرمان، في ظل الاخبار التي تتحدث عن دخول برشلونة بقوة في صراع التعاقد مع النجم الأرجنتيني وذلك لتعويض إديسون كافاني والذي ينتهي عقده الموسم الحالي.





وأضافت الشبكة ان باريس يجد عائقا أمام حسم الصفقة لصالحه، يتمثل في رغبة لاوتارو في اللعب إلى جوار مواطنه، ليونيل ميسي، داخل صفوف برشلونة.



