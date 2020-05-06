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كارتيرون يطلب ضم 3 صفقات للزمالك

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

ذكرت تقارير صحفية، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، حدد لإدارة النادي، إحتياجات الفريق في سوق الإنتقالات المقبلة.

 

وحسب هذه التقارير، فإن كارتيرون طلب التعاقد مع ثلاث لاعبين، لاعب يلعب كظهير أيمن، ولاعب وسط دفاعي، ومهاجم صريح.

 

ومن المتوقع كذلك أن يتخلى الزمالك عن عدد من اللاعبين، الذين لا يرغب كارتيرون في تواجدهم مع الفريق.


وكان كارتيرون قد نجح في قيادة الزمالك للفوز بلقبي السوبر المصري والإفريقي في فبراير الماضي، قبل أن يتوقف النشاط الرياضي.

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