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القوى العاملة بالبرلمان: القوات المسلحة عازمة على اقتلاع جذور الإرهاب والثأر للشهداء

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:58 م
النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة
عبداللطيف هيبة
أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة، ببيان القوات المسلحة بشأن إعلان مقتل 126 تكفيريًا، وتنفيذ 22 مداهمة، و16عملية نوعية، في إطار جهودها لاقتلاع جذور الإرهاب من منطقة سيناء، والقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية وتطهيرها من هؤلاء الجبناء.

ولفتت مايسة عطوة، في بيان لها، أن القوات المسلحة حققت نجاحات متتالية وضربات مستمرة لهؤلاء الإرهابيين، وأخذت بالثأر لشهداء حادث بئر العبد، والتأكيد على أن القوات المسلحة لن تفرط في دماء أبنائها وأن تلك العمليات الخسيسة ستتحول لقوة للجيش المصري وسيقوم بأخذ الثأر، وسيستكمل جهوده للقضاء على الإرهاب.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن توفير الأمن والأمان للشعب المصري أولوية كبيرة للرئيس السيسي والقوات المسلحة، وقريبا سيتم إعلان تطهير شمال سيناء من الإرهاب.

كانت أصدرت القوات المسلحة بيانًا بشأن استكمال الأعمال البطولية التي يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة، والنجاحات المتتالية في ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية بسيناء، والقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية واستمرارًا لتحقيق النجاحات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وبحسب البيان، أسفرت العمليات خلال الفترة الماضية عن النتائج الأتية تنفيذ عدد (22) مداهمة وعدد (16) عملية نوعية أسفرت عن مقتل 126 فردًا تكفيريًا عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

كما استهدفت القوات الجوية ودمرت عدد (228) مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير عدد ( 116) عربة دفع رباعي منها (34عربة على الاتجاه الإستراتيجي الشمالي الشرقي – 62 على الاتجاه الإستراتيجي الغربي – 20 على الاتجاه الإستراتيجي الجنوبي).

وبحسب البيان، استطاعت القوات المسلحة اكتشاف وتفجير عدد (630) عبوة ناسفة تم زراعتها لإستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات، واكتشاف وتدمير عدد (8) فتحات أنفاق، فيما تم ضبط وتدمير عدد (56) سيارة، وعدد (226) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

ونحجت القوات المسلحة في القبض على (266) فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم.

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة (4) ضباط و(3) ضباط صف و(8) جنود أثناء الإشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.

وأكدت القوات المسلحة والشرطة استمرار جهودهما في القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.

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